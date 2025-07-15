أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن ​غارات جوية​ وقعت قبل قليل في محيط بلدة اشمسطار، مشيرًا إلى أن إحدى الغارات استهدفت منطقة قريبة من ثانوية اشمسطار الرسمية، ما أدى إلى تساقط الزجاج أثناء تقديم الطلاب لمادتهم الأخيرة ضمن الامتحانات الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة قرب ثانوية اشمسطار أدت إلى تساقط الزجاج خلال تقديم الطلاب لمادتهم الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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