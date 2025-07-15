بري في جلسة مساءلة الحكومة: عدد طالبي الكلام بلغ 54 نائبًا

أكد رئيس مجلس النواب، خلال ​جلسة مساءلة الحكومة​، أنّ عدد النواب الذين طلبوا الكلام بلغ 54 نائبًا، معتبرًا أن "هذا الأمر لا يستقيم" ولا يمكن الاستمرار به على هذا النحو.

وأوضح أنه سيتم اعتماد آلية لتوزيع الوقت على الكتل النيابية، بحيث تُمنح الكتل التي تضم خمسة نواب أو أقل نائبًا واحدًا للكلام، والكتل التي تضم عشرة نواب يُخصص لها نائبان، أما الكتل التي تضم خمسة عشر نائبًا فثلاثة نواب، وللكتل التي تضم عشرين نائبًا فأربعة متحدثين، على أن يُمنح النواب المستقلون عشر دقائق للكلام.