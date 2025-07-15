اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها الى أن "إنها المرة الأولى التي نجري فيها نقاشًا من هذا النوع وسنسمع كلامًا وكلامًا مضادًا ومزايدات من الفرقاء كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وبإعادة الإعمار وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا ايضًا كنواب".
ولفت الى ان "الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي، كيف التزمت الحكومة بهذا الموضوع؟"، مشيرا الى أن "الدستور يتحدث عن الغاء الطائفية وعن قانون انتخابات عصري ماذا فعلنا لنبدء بتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟".
وقال متوجهًا لوزيرة التربية ريما كرامي "الله يساعدك"، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية".
واضاف "في الموضوع القضائي ادعو الى اقرار قانون موجود لدى لجة الادارة والعدل لأن القضاء يُصلح الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب بجلسة مناقشة الحكومة: انها المرة الأولى التي نجري فيها نقاشًا من هذا النوع وسنسمع كلامً مضادًا ومزايدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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