أعلنت شركتا "تاتش" و"ألفا"، في بيان، أن "الشركتين تتعرَضان، بشكل متقطّع، إلى تشويش خارجي غير اعتيادي يؤدي إلى تأثّر جزئي في جودة الخدمة في بعض المناطق".
ولفتت الشركتان، الى أنهما "اتّخذتا إجراءات فورية لتخفيف التأثير على المشتركين وضمان استمرارية الخدمة، بإشراف وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للإتصالات والجهات المعنية".
وأضافتا "نعتذر عن أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتنا، ونؤكد التزامنا الكامل بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "تاتش" و"ألفا": تشويش خارجي أدى إلى تأثّر جزئي ومتقطّع في الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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