باسيل خلال جلسة مساءلة الحكومة: كل النواب في كتلتنا الذين طلبوا الكلام يجب أن يُسمح لهم بالمداخلة

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​، خلال جلسة مساءلة الحكومة، أنّه منذ عام 2017 لم تُعقد أي جلسة مخصصة لمناقشة الحكومة، مشيرًا إلى أن كتلته تُعد الكتلة الوحيدة المعارضة للحكومة حاليًا.

وشدد باسيل على أن "من حق كل نائب أن يتحدث لعشر دقائق"، مضيفًا: "كل النواب في كتلتنا الذين طلبوا الكلام يجب أن يُسمح لهم بالمداخلة، وهذا حق لنا".