عدوان بجلسة مساءلة الحكومة: ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل لحكومة الفرصة الضائعة

اشار النائب ​جورج عدوان​ من مجلس النواب الى انني "سأدوّن مخالفة فوفقا للنظام فمن المفترض أن يلقي رئيس الحكومة البيان الحكومي وبعدها تتمّ المناقشة".

وقال "أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء".

واوضح ان "بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة وتأمل اللبنانيون بأنه مع مجيء هذه الحكومة ستستعيد الدولة قرارها وهيبتها وسيطرتها على كامل التراب اللبناني فلا القرار استعيد ولا السلطة فرضت ولا الهيبة وجدت".

واعتبر أن "هناك من يُهدّد من يُطالب بأن تستعيد الدولة سلطتها والدولة تتفرج لا تنطق بكلمة ولا تأخذ موقفًا والوقت يمرّ واليوم نطالب بأول جلسة للحكومة أن تضعوا خطة زمنية لاستعادة الدولة سيطرتها".

واكد ان "على الحكومة أن تتحكم بقرار السلم والحرب وكيف لحكومة أن تتخذ قرارًا وهي غير قادرة على حماية "اليونيفيل" وهذا الأمر يتوقّف أوّلًا على هيبة الدولة".