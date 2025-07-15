السيّد: أرسلوا إلينا هوكشتاين وأورتاغوس واليوم براك هدّد بحرب أهلية وكأننا أصبحنا حقل تجارب للمبعوثين

اشار النائب جميا السيد الى أنهم "أرسلوا إلينا الوجه البشوش المسؤول الأميركي الرفيع السابق، ​آموس هوكشتاين، والوجه الجميل مساعدة المبعوث الاميركي الحالي مورغان اورتاغوس، واليوم المبعوث الأميركي توم برّاك هدّد بحرب أهلية وإعادة لبنان إلى ما يُشبه بلاد الشام. وكأننا أصبحنا حقل تجارب للمبعوثين".

ولفت خلال جلسة مساءلة الحكومة الى أن "هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت"، هناك من يعرف بالتعيينات قبل غيره".

واعتبر أن "مبدأ المحاصصة في التعيينات قائم على نفسه داخل الحكومة".

واضاف "على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار قفز الموفد الأميركي توم برّاك عنه وأرسل ورقة لاتفاق جديد ولم نعد نفهم ما هي مهامه وكأننا أصحبنا حقل تجارب للموفدين".