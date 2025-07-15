كنعان خلال جلسة مساءلة الحكومة: التحولات حولنا تحتّم الاسراع بانهاء ملف النازحين السوريين

سأل النائب ابراهيم كنعان، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، "ماذا يحصل على صعيد ملف ​النازحين السوريين​؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ وهل بدأ العمل الجدّي مع الدولة السورية؟ ولماذا التأخير؟ فالتحولات حولنا تحتّم الاسراع بانهاء الملف".

ولفت كنعان، الى أن "نحن في ظرف مصيري فأين أصبح تطبيق القرار ١٧٠١ والانسحاب الاسرائيلي؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل من جواب أميركي على الورقة اللبنانية وما هو مضمونه الذي من حقّنا كمجلس نيابي الاطلاع عليه؟".

وقال "لماذا توقّف مسار تسليم السلاح الفلسطيني الذي تحدّث الرئيس الفلسطيني عنه أثناء زيارته للبنان؟ وما هي استراتيجية الحكومة؟"، مضيفاً "الى متى تأجيل الحكومة إحالة قانون استعادة الودائع الى مجلس النواب علماً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إصلاح المصارف؟ ونريد جواب الحكومة على هذه المسألة الأساسية خصوصاً اننا أشرفنا على الانتهاء من مناقشة قانون إصلاح المصارف".

وتابع "هل لنا ان نعرف ما هي استراتيجية الحكومة على صعيد النفايات؟ فقد لفت انتباهنا ان على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة طلب توسعة المطامر والتي فاقت الكميات قدرتها على الاستيعاب ومن بينها الجديدة، وهو ما لا يبشّر بالخير .فهل الحكومة ذاهبة الى السياسات؟".