أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في بيان مشترك بعد الهجوم على الدروز في سوريا، عن" تعليماتهما إلى جيش الدفاع الإسرائيليبشن ضربات فورية ضد قوات النظام والأسلحة التي تم إدخالها إلى منطقة السويداء في جبل الدروز في سوريا، وذلك بهدف تنفيذ عمليات عسكرية للنظام ضد أبناء الطائفة الدرزية، في انتهاك لسياسة نزع السلاح المُقررة، والتي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى جنوب سوريا بطريقة تُهدّد إسرائيل".
وذكر نتانياهو وكاتس، أن "إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، وذلك انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل، وبسبب الروابط العائلية والتاريخية التي تجمعهم بأبناء طائفتهم في سوريا. ونحن نعمل على منع النظام السوري من إيذائهم، وضمان بقاء المنطقة المحاذية لحدودنا مع سوريا منزوعة السلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب القوات السورية والأسلحة التي جرى نشرها بالسويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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