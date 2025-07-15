الخارجية القطرية: المباحثات بشأن التوصل لاتفاق إطاري بشأن غزة لا تزال مستمرة

أكد المتحدث باسم الخارجية ال​قطر​ية ماجد الأنصاري، أننا "نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لإنهاء الاحتقان في السويداء، وجهودنا مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن".

ولفت الأنصاري، الى أن "هناك تواصل كثيف سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن فرق التفاوض ما تزال في الدوحة والتوجه هو الوصول لاتفاق مبادئ بشأن غزة".

وقال "ليس لدينا موعد زمني لزيارة المبعوث الأميركي ويتكوف إلى الدوحة، وللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة للوصول إلى إطار تفاوضي"، مضيفاً "لا يمكننا أن نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة".

ورأى أن "لا يمكن لأي وسيط أن يضع مدى زمنيا للمفاوضات سواء بشأن غزة أو أي ملف آخر"، مشدداً على أن "المباحثات بشأن التوصل لاتفاق إطاري بشأن غزة لا تزال مستمرة".