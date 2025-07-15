الموسوي بجلسة مساءلة الحكومة: كلنا نعلم أنه لا يوجد قرار سياسي بدعم الجيش وهناك فيتو خارجي يمنع تسليحه

اشار النائب إبراهيم الموسوي بجلسة مساءلة الحكومة الى أننا "كلنا نعلم أنه لا يوجد قرار سياسي ب​دعم الجيش​ وهناك فيتو خارجي يمنع تسليحه".

ولفت الى ان "من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحًا دفاعيًا ليحمي الوطن في وجه العدو".

واكد اننا "نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانيّة ولا نشكّك بوطنيّة أحد والجيش هو جيشنا".