مشادة كلامية بين بوصعب والحاج خلال جلسة مساءلة الحكومة

وقعت ​مشادة كلامية​ بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذي كان يترأس الجلسة مؤقتًا خلال غياب رئيس المجلس نبيه بري، والنائب رازي الحاج.

وجاءت المشادة خلال مقاطعة الحاج لكلمة النائب سيزار أبي خليل، حيث قال بوصعب: "إذا استمريت في مقاطعة النواب، سأضطر لتطبيق النظام الداخلي". فرد النائب ملحم رياشي: "بدك توقفه على إجر واحدة"، ليجيب بوصعب: "على أجر ونص".

انتقد الحاج بوصعب قائلًا: "إلياس، مش لرازي بتقول هذه الكلمات، اشطبها من المحضر"، فرد بوصعب: "مش أنت بتقل لي ماذا أشطب؟".