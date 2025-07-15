الحوت خلال جلسة مساءلة الحكومة: لماذا لا يتم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق؟

توجه النائب عماد الحوت خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب بأسئلة حول أزمة انقطاع المياه التي تعاني منها أحياء عديدة في بيروت لأسابيع متتالية، متسائلًا عن سبب عدم معاناة المسابح من نقص المياه مقارنة بمنازل المواطنين، ومطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لمعالجة هذه الأزمة.

كما استفسر الحوت عن أسباب عدم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق، مطالبًا بوضع جدول توزيع معلن تلتزم به شركة الكهرباء لضمان العدالة في التوزيع.