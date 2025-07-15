عبد المسيح خلال جلسة مساءلة الحكومة: مصرف لبنان مشكور على حظر التعامل مع قرض الحسن الذي فرضه الآن

أشار النائب أديب عبد المسيح، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الى أنني "أسأل وزارتي الداخلية والعدل فهناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا بسبب مطالبتنا ب​حصر السلاح​".

وقال عبدالمسيح "حظر قرض الحسن والتعامل معه الذي فرضه مصرف لبنان الآن مشكور عليه"، مضيفاً "هذه الحكومة "ما عم تعمل شغلها" وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الإجتماعي مزرٍ جدًا".

وطالب الدولة بـ"حصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في جميع المناطق".