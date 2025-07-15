أعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، أنه "بعد التشاور مع أهلنا وشبابنا أعلن إنطلاق ​جيش التوحيد​"، داعيا "الجميع للإنضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب أعلن انطلاق جيش التوحيد: ندعو الجميع للإنضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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