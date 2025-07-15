أشار النائب فريد البستاني، إلى أن "مرّ 150 يومًا على عمل الحكومة دون خطة اقتصادية، وهذا يدلّ على التقصير وعدم الرؤية، وهذه دعسة ناقصة بالنسبة لحكومة رفعت شعار الإصلاح".
واضاف "العجلة الاقتصاديّة اليوم عالقة في الحفرة وأقول كفانا من تضييع الفرص وعلينا حسم موضوع سعر الصرف".
واعتبر أن "قبل انصاف المغتربين بقانون انتخابات فلنعيد لهم اموالهم المنهوبة".
واكد ان "تطبيق القرار 1701 أولويّة اليوم لاستعادة الأرض، لكنّ هذه الأولويّة لا تلغي الأولويّات الأخرى والتنمية الإقتصاديّة والإنمائيّة تؤثّر بشكل مباشر على قوّة الدولة".
وتوجه الى رئيس الحكومة نواف سلام قائلا "الثقة متل شحطة الكبريت بتولع مرة واحدة فلا تفقدوا ثقتنا".
واوضح ان "نحن في لجنة لاقتصاد نقوم بدورنا الرقابي وفتحنا ملفات فساد في وزارات عدة وقدمنا الاخبارات وكانت النتيجة مشرفة واليوم لدينا موضوع النافعة".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني بجلسة مساءلة الحكومة: مرّ 150 يومًا على عمل الحكومة دون خطة اقتصادية وهذا يدلّ على التقصير وعدم الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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