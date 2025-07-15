أبي خليل بجلسة مساءلة الحكومة: اعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة

اشار النائب سيزار أبي خليل، الى أنه "يبدو أننا على وشك إعادة إنتاج الحقبة نفسها ما هي خطتكم؟ ومتى ستبدؤون بتنفيذها؟".
ولفت خلال جلسة مساءلة الحكومة الى أن "الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية "لتصّلح من وراها" والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة".
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