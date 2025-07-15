تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الإيراني خلال هجوم على طهران

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، تفاصيل جديدة حول إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران الشهر الماضي.

وبحسب الوكالة، أصيب الرئيس بزشكيان بجروح طفيفة في ساقه خلال الهجوم الذي وقع في 16 حزيران/يونيو، مستهدفا اجتماعا كان يضم رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت فارس أن المسؤولين كانوا في الطوابق السفلية من المبنى وتمكنوا من الفرار عبر فتحة طوارئ معدة مسبقا، رغم تعرض بعضهم لإصابات، وذلك بعد الهجوم الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الموقع.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الإسرائيلي استخدم ست قنابل أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى، بهدف إغلاق منافذ الهروب وقطع تدفق الهواء، في محاولة لتكرار أسلوب عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.

وأضافت فارس أن دقة المعلومات التي مكنت إسرائيل من استهداف الاجتماع دفعت السلطات الإيرانية إلى فتح تحقيق في احتمال وجود "متسلل" سرب تفاصيل الاجتماع.

وكان الرئيس الإيراني قد اتهم إسرائيل صراحة بمحاولة اغتياله، خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، الأسبوع الماضي، قائلا: "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا. لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع وحاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها".

وختم بزشكيان حديثه بالتأكيد على استعداده للتضحية بحياته دفاعا عن بلاده، متسائلا في الوقت ذاته عما إذا كانت مثل هذه المحاولات ستجلب الأمن للمنطقة.

المصدر : وكالات