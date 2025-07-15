واعترف وزير الدفاع البريطاني بالخطأ فاعتذر

الرياص - اسماء السيد - أقر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بتستر وزارته على اختراق البيانات المتعلقة بآلاف الأفغان، والذي أدى إلى برنامج إعادة توطين سري منفصل.

وتم الكشف عن تفاصيل هذا الخطأ الفادح بعد أن رفع قاضٍ أمرًا قضائيًا كانت الحكومة البريطانية قد طلبته حول نقل ما يقرب من 7000 مواطن أفغاني إلى المملكة المتحدة بعد اختراق هائل للبيانات من قِبل الجيش البريطاني، والذي حاولت الحكومة إخفاؤه بأمر قضائي فائق.

ويعرب وزير الدفاع عن "امتنانه" لتمكنه الآن من مشاركة التفاصيل الكاملة مع أعضاء البرلمان ومجلس النواب. وقدّم "اعتذارًا صادقًا" عن اختراق البيانات في بيانٍ أمام أعضاء مجلس العموم بعد ظهر الثلاثاء.

وقال إنه شعر "بقلق بالغ إزاء انعدام الشفافية" حول اختراق البيانات، مضيفًا: "لا ترغب أي حكومة في حجب المعلومات عن الجمهور البريطاني، أو عن البرلمانيين، أو الصحافة بهذه الطريقة".

واضاف أن قرارًا اتُخذ، في البداية من قِبل وزراء المحافظين، بعدم إبلاغ مجلس العموم بموجب الامتياز البرلماني، في محاولة لحماية أولئك الذين نُشرت بياناتهم عن طريق الخطأ.

كيف حدث الاختراق؟

وفي وصفه لكيفية حدوث اختراق البيانات، قال وزير الدفاع أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء إن مسؤولًا في وزارة الدفاع ظن أنهم يرسلون جدول بيانات يتعلق بـ 150 شخصًا، لكنه في الواقع كان يحتوي على أسماء وتفاصيل اتصال 18,714 شخصًا.

وكان حدث هذا في 7 يناير/كانون الثاني 2022، لكن الحكومة لم تعلم بالأمر إلا في منتصف أغسطس/آب 2023، أي بعد حوالي 18 شهرًا.

ويقول هيلي إن هذا كان "خطأً وزاريًا جسيمًا"، لكنه يضيف أن الشرطة قررت عدم ضرورة إجراء تحقيق جنائي.

وكشف أن المحاكم أصدرت أمرًا قضائيًا فائقًا في 1 سبتمبر/أيلول 2023 لأن الصحفيين علموا بتسريب البيانات فور علم الحكومة به تقريبًا.

ويضيف وزير الدفاع: "لا ترغب أي حكومة في حجب المعلومات عن الجمهور البريطاني أو البرلمانيين أو الصحافة بهذه الطريقة".

وتابع موضحًا أنه تم وضع خطة تسوية جديدة، مخصصة للأشخاص المتضررين من اختراق البيانات، تُسمى "مسار الاستجابة الأفغانية" (ARR)، ويغطيها الأمر القضائي الفائق.

يذكر انه تم كشف هذا الخطأ الفادح عن المعلومات الشخصية لما يقرب من 20 ألف فرد، مما عرضهم وعائلاتهم للخطر.

7 مليارات جنيه

وصرحت وزارة الدفاع بأن تكاليف النقل وحدها ستبلغ حوالي 850 مليون جنيه إسترليني. وذكرت وثيقة حكومية داخلية من فبراير من هذا العام أن التكلفة قد ترتفع إلى 7 مليارات جنيه إسترليني، لكن متحدثًا باسم وزارة الدفاع قال إن هذا رقم قديم.

ومع ذلك، فإن التقاضي ضد المملكة المتحدة الناجم عن هذا الخطأ قد يضيف تكلفة إضافية، بالإضافة إلى ما أنفقته الحكومة بالفعل على الأمر القضائي الفائق.

واتهمت شركة بارينغز للمحاماة، التي تمثل حوالي ألف ضحية، الحكومة بمحاولة إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بعد معركة قانونية مطولة.

يُعتقد أن الكارثة قد نجمت عن التعامل غير الدقيق مع رسالة بريد إلكتروني تحتوي على قائمة بأسماء وتفاصيل أخرى لـ 18,714 مواطنًا أفغانيًا، كانوا يحاولون التقدم بطلب للحصول على برنامج حكومي بريطاني لدعم أولئك الذين ساعدوا أو عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان التي كانت تقاتل طالبان بين عامي 2001 و2021.

وشهد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في ذلك العام عودة طالبان إلى السلطة. وتعتبر الحكومة الجديدة أي شخص عمل مع القوات البريطانية أو غيرها من القوات الأجنبية خلال العقدين الماضيين خائنًا.

وأفاد المصدر بأنه من المعروف أن عددًا قليلًا من الأشخاص المذكورين في القائمة قُتلوا لاحقًا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة مباشرة لاختراق البيانات.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت القائمة بحوزة طالبان - فقط أن وزارة الدفاع فقدت السيطرة على المعلومات.

تضليل الرأي العام

وقال عدنان مالك، رئيس قسم حماية البيانات في شركة بارينجز للمحاماة: "هذا اختراق خطير للبيانات، حاولت وزارة الدفاع مرارًا وتكرارًا إخفاءه عن الرأي العام البريطاني.

وتضمن الاختراق فقدان معلومات شخصية وهوية عن مواطنين أفغان ساعدوا القوات البريطانية في دحر الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتضرر ما يقارب 20 ألف شخص، مما يعرضهم وأحبائهم لخطر العنف الشديد من قبل المعارضين والجماعات المسلحة".

وتعمل شركة المحاماة مع حوالي 1000 من المتضررين "لمتابعة الإجراءات القانونية المحتملة".