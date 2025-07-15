"سانا": غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن "غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وسط مدينة السويداء".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة آليات عسكرية للجيش السوري داخل مدينة السويداء جنوب سوريا، وذلك على الرغم من بدء القوات السورية سحب عتادها الثقيل نحو دمشق.
وسبق الغارات الإسرائيلية، سحب الجيش السوري لآليات ثقيلة ومدرعات من داخل مدينة السويداء، جرى استخدامها خلال الاشتباكات في السويداء. وبحسب وكالة "سانا"، فإن سحب الآليات الثقيلة من السويداء إلى دمشق، يأتي تمهيداً لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي.
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