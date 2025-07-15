أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، في تصريح لقناة "الميادين"، إلى "أنني تبلغت بالتوصل إلى اتفاق بسحب الجيش السوري وتسلّم الأمن العام الحواجز عند مداخل مدينة السويداء".
ودعا أبناء السويداء إلى "الانتباه من التحريض الإسرائيلي ومساعي الفتنة"، وقال: "على الشيخ حكمت الهجري أن يقف وقفة تاريخية ويحدد من مارس الضغوط عليه وكفانا تغييرًا للمواقف".
وأضاف جنبلاط "هناك فصائل وطنية عربية في السويداء تجاوبت معنا وهناك مخالفات والمطلوب حل سياسي ضمن ضمانة الدولة".
ولفت إلى أنّه "حدثت ممارسات مذلة بحق أهل السويداء لكن أيضًا حدثت إعدامات لعناصر من وزارة الدفاع السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: تبلّغت بالتوصل إلى اتفاق بسحب الجيش السوري من السويداء وتسلّم الأمن العام الحواجز عند مداخل المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.