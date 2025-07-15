جنبلاط: تبلّغت بالتوصل إلى اتفاق بسحب الجيش السوري من السويداء وتسلّم الأمن العام الحواجز عند مداخل المدينة

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، في تصريح لقناة "الميادين"، إلى "أنني تبلغت بالتوصل إلى اتفاق بسحب الجيش السوري وتسلّم الأمن العام الحواجز عند مداخل مدينة ​السويداء​".

ودعا أبناء السويداء إلى "الانتباه من التحريض الإسرائيلي ومساعي الفتنة"، وقال: "على الشيخ حكمت الهجري أن يقف وقفة تاريخية ويحدد من مارس الضغوط عليه وكفانا تغييرًا للمواقف".

وأضاف جنبلاط "هناك فصائل وطنية عربية في السويداء تجاوبت معنا وهناك مخالفات والمطلوب حل سياسي ضمن ضمانة الدولة".

ولفت إلى أنّه "حدثت ممارسات مذلة بحق أهل السويداء لكن أيضًا حدثت إعدامات لعناصر من وزارة الدفاع السورية".