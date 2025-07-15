شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مؤسسة حياة كريمة أنه تم تنفيذ قافلة تنموية، شملت خدمات طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية بمحافظة المنوفية.

وقدمت القافلة خدماتها في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وبقرى كفر مليج وكفر الشيخ طعيمة، وذلك بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات، وبمشاركة متطوعين، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.