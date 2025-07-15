شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعرب عن عميق أسفها لاستقالة أعضاء لجنة التحقيق الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها تلقت ببالغ الصدمة والأسف، المعلومات حول استقالة الأعضاء الثلاثة المعينين في لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في أراضي فلسطين المحتلة.

وقالت المنظمة فى بيان لها: "يأتي هذا الخبر الصادم بعد أيام من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 على خلفية جهودها في كشف وتوثيق الجرائم الإسرائيلية والتورط الأمريكي في ارتكابها.

كما يأتي بعد شهور قليلة من قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وطاقم مكتب الإدعاء العام على صلة بجهودهم للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

يُذكر أن لجنة التحقيق الأممية قد أدانت جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ أكتوبر 2023 في تقارير متتابعة منذ خريف العام 2024.

وتُوقن المنظمة أن هذا القرار المخيب للآمال يشكل نزيفاً إضافياً لقيمة حقوق الإنسان في العمل الدولي وفي نظام الأمم المتحدة، وهو ما يجب العمل على درء مخاطره المباشرة والمرتقبة، حيث تعرض كافة من تولوا مهام تحقيقية في الانتهاكات الإسرائيلية لحملات تشويه ممنهجة وتهديدات ملموسة لمنعهم من القيام بواجباتهم.

وتضم اللجنة مناضلين حقوقيين دوليين بارزين ويتمتعون بتقدير واسع من حركة حقوق الإنسان، لطالما نهضوا بمهام كبرى في مجال حقوق الإنسان، ترأس اللجنة السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمناضل الحقوقي البارز ميلون كوثراني، والمناضل الحقوقي البارز كريس سيدوتي".