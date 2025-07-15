شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يتفقد التشغيل التجريبى لمصنع مستلزمات جراحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات الطبية الحديثة، قام اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتفقد التشغيل التجريبي لمصنع مستلزمات جراحة العظام التابع للشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، إحدى شركات الهيئة.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا عمليًا للتوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الهيئة العربية للتصنيع في دعم التصنيع المحلي للمنتجات الطبية الحيوية، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد رئيس الهيئة خلال جولته أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين الصناعة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الطبية، لما لها من مردود مباشر على الأمن الصحي الوطني.