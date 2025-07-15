شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الاجتماع المقبل لأحزاب القائمة الوطنية سيركز على خطة الدعاية الانتخابية بشكل رئيسي، منوها بأنه تم الانتهاء من ضبط آليات التنسيق بين الأحزاب في المحافظات، وتفعيل التواصل بين الأمانات الحزبية بشكل منظم يخدم وحدة الصف داخل القائمة الوطنية.

وأوضح الخولي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك فصلًا واضحًا بين التوافق الكامل والدعم الموحد للقائمة الوطنية، وبين المنافسة المشروعة على مقاعد الفردي، مؤكدًا أن جميع الأحزاب المشاركة في تحالف القائمة الوطنية ملتزمة بخوض هذا الاستحقاق في إطار من الشفافية والتنافس الشريف.

وأشار إلى أن لغة الخطاب الانتخابي التي يحرص حزب مستقبل وطن عليها، تستند إلى برنامج واقعي يعكس أولويات المواطن، ويستهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة، عبر تقديم مرشحين قادرين على الأداء البرلماني الجاد.

وشدد الخولي على أهمية شرح دور مجلس الشيوخ كأحد الغرفتين التشريعيتين خلال الفعاليات الجماهيرية، خاصة ما يتعلق بمسؤوليته في دفع خطط التنمية من خلال أدواته الدستورية، ومشاركته في مناقشة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، والأثر التشريعي للقوانين.

وأضاف أن المؤتمرات الجماهيرية المقبلة سيكون لها دور محوري في توضيح طبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ، التي تختلف عن مجلس النواب، بالإضافة إلى التعريف بمواصفات النائب المناسب لمجلس الشيوخ وآليات محاسبة الناخب له التي تضمن أداءً فعّالًا يتناسب مع حجم الدور الملقى على عاتق المجلس.

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن بالتأكيد على جاهزية الحزب المستمرة للتفاعل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن كوادر الحزب في المحافظات دائما تحرص على توصيل الرسالة السياسية والبرلمانية للحزب بشكل دائم، يعكس انحيازه الحقيقي لقضايا المواطن المصري.