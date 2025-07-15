شكرا لقرائتكم خبر عن "مرسال" توقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لدعم الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون استراتيجي مع مستشفيات جامعة عين شمس، بهدف تعزيز الخدمات الطبية المتخصصة للفئات الأولى بالرعاية وتطوير القدرات التشخيصية لاضطرابات التوازن.

وبموجب البروتوكول، ستتبرع مؤسسة مرسال بثلاثة أجهزة طبية متطورة لتشخيص اضطرابات التوازن بتكلفة إجمالية بلغت 6.5 مليون جنيه، وهي:

- جهاز VNG: لتسجيل حركات العين اللاإرادية وقياس دقة التوازن.

- جهاز vHIT: لتقييم وظائف الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية.

- جهاز CDP: للتصوير الوضعي الديناميكي وتحليل أنظمة التوازن الحسية المتكاملة.

جرى توقيع البروتوكول اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بمركز التدريب التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور ممثلي المؤسستين. وقّع البروتوكول هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، و الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتورة نهى رضوان، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة مرسال.

وفي هذا السياق، أعربت راشد عن فخرها بالشراكة مع مستشفيات جامعة عين شمس، قائلة: "نحن فخورون بشراكتنا مع صرح طبي عريق كمستشفيات جامعة عين شمس. هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة في توفير رعاية صحية عالية الجودة، وستسهم هذه الأجهزة في تحقيق نقلة نوعية في تشخيص وعلاج المرضى".

وأشاد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بالبروتوكول، وأثنى على جهود مؤسسة مرسال في المجال الطبي والرعاية الصحية، وأكد على التعاون المستمر بين مرسال ومؤسسات الدولة لتوفير خدمات الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويهدف البروتوكول إلى بناء إطار تعاون مستدام يشمل التوعية الصحية، توفير الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، لضمان وصول الدعم الطبي إلى أكبر عدد من المستحقين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.