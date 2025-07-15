رجي التقى في بروكسل نظيرَيه البلجيكي والأردني: للضغط من أجل انسحاب إسرائيل من لبنان

تابع وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجي​ لقاءاته في ​بروكسل​، على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لدول الجوار مع الاتحاد الأوروبي. والتقى رجي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد رجي على "ضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لقوات اليونيفيل". وتناول اللقاء موضوع النازحين السوريين ودور بلجيكا مع الاتحاد الأوروبي في تأمين عودتهم إلى بلادهم. وكذلك، التقى رجي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وعرض معه آخر التطورات في المنطقة.

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