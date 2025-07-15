قعقور: نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ وهذا ما سيحصل

أشارت النائبة ​حليمة قعقور​، إلى "أننا نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ وهذا ما سيحصل".

كلام قعقور جاء خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة السياسات العامة للحكومة اللبنانية.

وقالت "حن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت علنها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟".

وأضافت قعقور: "هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات، لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية".