قائد الجيش استقبل مدير المخابرات القبرصي وروني لحود

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، في مكتبه، في اليرزة، مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس، وتناول البحث آخر التطورات.

كما استقبل المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، وتناول البحث شؤونا مختلفة.