وزيرة التربية جالت على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية وفرن الشباك

جالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في اليوم الأخير من امتحانات الشهادة الثانوية، على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية لبيروت وفرن الشباك مطلعة على سير الامتحانات.
وأكّدت الوزيرة على وجود دورة استثنائية، وأن التصحيح سيكون عادلاً ويأخذ بالاعتبار أوضاع المتقدمين، خاصة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
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