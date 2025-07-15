وزيرة التربية جالت على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية وفرن الشباك

جالت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، في اليوم الأخير من امتحانات الشهادة الثانوية، على مراكز الامتحانات في ​الضاحية الجنوبية لبيروت​ وفرن الشباك مطلعة على سير الامتحانات.

وأكّدت الوزيرة على وجود دورة استثنائية، وأن التصحيح سيكون عادلاً ويأخذ بالاعتبار أوضاع المتقدمين، خاصة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.