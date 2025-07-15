زرازير: سلام عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة بري

أشارت النائبة ​سينتيا زرازير​، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل ​نبيه بري​". ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ "وزير التربية تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث"، وسألت: "متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية".

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