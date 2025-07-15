نجاة صليبا: نسأل الحكومة لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟

اشارت النائبة نجاة صليبا الى اننا نسأل الحكومة لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، وكأننا نقدم هدية موجة الى من دمر البيئة وسرق الاموال العامة.
وسألت صليبا خلال جلسة مسائلة الحكومة المسائية في مجلس النواب، هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سد العجز عبر الضرائب؟.
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