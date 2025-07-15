ضاهر: أتمنى على حزب الله اتخاذ موقف واضح وصريح من مسألة السلاح

أشار النائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنّه "يوجد خطر وجوديّ ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد و​إسرائيل​ فرحة بحالتنا وإذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".

ولفت، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى "أنني أتمنى على ​حزب الله​ اتخاذ موقف واضح وصريح من مسألة السلاح و لا نريده أن ينتحر ويجرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك معه".