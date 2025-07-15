أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل اليوم أدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة اثني عشر بجروح"
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنّ "الغارة على وادي فعرا في قضاء بعلبك أدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا، سبعة من الجنسية السورية وخمسة لبنانيين إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".
ولفتت إلى أنّ "الغارات الصباحية على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 12 شهيدًا بينهم 7 سوريين وإصابة 12 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على البقاع وبعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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