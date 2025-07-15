الصحة: 12 شهيدًا بينهم 7 سوريين وإصابة 12 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على البقاع وبعلبك الهرمل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي على محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​ اليوم أدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة اثني عشر بجروح"

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنّ "الغارة على وادي فعرا في قضاء بعلبك أدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا، سبعة من الجنسية السورية وخمسة لبنانيين إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

ولفتت إلى أنّ "الغارات الصباحية على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح".