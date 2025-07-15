القناة 13 الإسرائيلية: عشرات المواطنين الدروز اجتازوا الحدود في مجدل شمس إلى داخل الأراضي السورية

افادت القناة 13 الإسرائيلية بان عشرات المواطنين الدروز اجتازوا الحدود في مجدل شمس إلى داخل الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 19 مدنيا درزيا في عمليات "إعدام ميدانية" نفذتها قوات الأمن السورية في السويداء، بينهم 12 في مضافة لإحدى العائلات.

ودخلت قوات السلطات الانتقالية السورية المدينة الواقعة في جنوب البلاد صباح الثلاثاء، وأعلنت وقف إطلاق النار فيها، وذلك بعد مقتل أكثر من مئة شخص في اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو اندلعت في المحافظة الأحد.