المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيان من إيران بسبب انتهاكات حقوق إنسان

اعلن المجلس الأوروبي في بيان، إنه "فرض عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وكيان إيراني بسبب انتهاكات خطيرة ل​حقوق الإنسان​ والقمع العابر للحدود". واشار إلى ان المعنيين بالعقوبات ارتكبوا انتهاكات بالوكالة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران.

كما اعلن المجلس الأوروبي إنه فرض عقوبات على خمسة أفراد بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا. ولفت الى أن العقوبات الجديدة تستهدف أعضاء في السلك القضائي الروسي لعبوا دورا رئيسيا في اضطهاد الناشط أليكسي جورينوف، مشيرا إلى أنهم "يخضعون لتجميد الأصول ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أموال لهم".