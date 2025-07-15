ترامب: أسعار المستهلكين منخفضة ويتعين على المجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن ​أسعار المستهلكين​ منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن. واعتبر ترامب في تصريح له، بان "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن". وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في حزيران مع ارتفاع أسعار بعض السلع. ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل أي تحرك حتى أيلول.

