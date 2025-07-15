شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يتابع استكمال إنشاء المركز الطبى والعمارات السكنية بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، أعمال استكمال إنشاء المركز الطبي للمحامين، والعمارات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وطالب عبدالحليم علام، من الشركة المنفذة لأعمال إنشاء المركز الطبي، بضرورة تكثيف جهودها لخروج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، والعمل على سرعة تنفيذه.

وتجرى أعمال إنشاء المركز على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع، حيث يتكون المركز من ثلاثة طوابق، وسيكون وفقًا للمواصفات العالمية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للسادة المحامين.

رافق نقيب المحامين في جولته، محمد الكسار وكيل النقابة، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، والسيد جابر، وإبراهيم فؤاد، أحمد حسان، أعضاء مجلس النقابة العامة.