وهاب: ساعات ونزفّ لكم تحرير مدينة السويداء

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، إلى أنّه "ساعات ونزفّ لكم تحرير مدينة ​السويداء​"، في جنوب سوريا والتي تشهد منذ أيام اشتباكات بين مسلحين من المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين تابعين لقوى الأمن السورية، والتي شهدت سقوط أكثر من مئة قتيل.

وبدأ الجيش السوري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دخول مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بحسب وزارة الدفاع السورية، عقب اشتباكات دامية في محيطها، أسفرت أكثر من مئة قتيل.

وبعد ذلك، شهدت مدينة السويداء تطورات ميدانية متسارعة، تمثلت بانسحاب الآليات الثقيلة التابعة للقوات الحكومية السورية من داخل المدينة، وتولي قوى الأمن العام مسؤولية الانتشار في الشوارع الرئيسية، وسط حالة من الهدوء الحذر.