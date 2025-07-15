طه ناجي: على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة

شدد النائب ​طه ناجي​، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، على "أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة".

ولفت إلى أنّ "على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​".

في سياق آخر، رأى ناجي أنّه "من غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم".