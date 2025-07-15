طه ناجي: على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة

شدد النائب طه ناجي، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، على "أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة".
ولفت إلى أنّ "على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون".
في سياق آخر، رأى ناجي أنّه "من غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم".
