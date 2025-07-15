شددت وزارة الخارجية السورية، على "أننا ندين العدوان الإسرائيلي الغادر الذي نفذ اليوم بغارات جوية وهجمات منسقة"، والذي أسفر عن مقتل "عدد من أفراد قواتنا ومدنيين"، وذلك بعد التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات بين مسلحين من منطقة السويداء ذات الغالبية الدرزية ومسلحين تابعين للقوات السورية.
ورأت أنّ "العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني".
وأكّد وزارة الخارجية السورية، على "تمسك سوريا بحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية سوريا: العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.