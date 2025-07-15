خارجية سوريا: العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني

شددت وزارة الخارجية السورية، على "أننا ندين ​العدوان الإسرائيلي​ الغادر الذي نفذ اليوم بغارات جوية وهجمات منسقة"، والذي أسفر عن مقتل "عدد من أفراد قواتنا ومدنيين"، وذلك بعد التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات بين مسلحين من منطقة السويداء ذات الغالبية الدرزية ومسلحين تابعين للقوات السورية.

ورأت أنّ "العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني".

وأكّد وزارة الخارجية السورية، على "تمسك سوريا بحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".