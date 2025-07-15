جنبلاط أكّد استعداده لزيارة دمشق ودعا الدروز بالسويداء للانخراط مع الدولة: حزب الله انهزم سياسيا وعسكريا

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، إلى "أننا نحاول معالجة الوضع في ​السويداء​ بالتنسيق مع الحكومة السورية"، موضحًا أنّ "السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا"، وذلك بعد اشتباكات دامية بين مسلحين من المنطقة ومسلحين تابعين للقوات السورية.

ورأى أنّ "موقف الشيخ حكمت الهجري مؤسف ولم يكن أي جانب خارجي يملي الضغوط"، موضحًا أنّه "يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق ونتواصل بشكل شبه يومي مع المسؤولين السوريين ومستعد لزيارة دمشق".

وأشار جنبلاط إلى أنّه "لا يجب السماح ل​إسرائيل​ باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى"، معتبرًا أنّ "طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد إسرائيل"، داعيًا الدروز في السويداء إلى "الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها".

وبحسب ما نقلت عنه قناة "الحدث"، قال جنبلاط في سياق آخر إنّ "​حزب الله​ انهزم سياسيا وعسكريا".