الداخلية السورية: تمكنا من طرد المجموعات الخارجة عن القانون من السويداء والاشتباكات لا تزال مستمرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان حول آخر تطورات الأحداث في ​السويداء​، أنّ "الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع تمكن من طرد المجموعات الخارجة عن القانون من السويداء"، وذلك بعد اشتباكات وتجاوزات بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين للقوات السورية.

وكشفت الوزارة "أننا توافقنا مع رجال دين ووجهاء بالسويداء على تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة وسحب السلاح والآليات"، موضحة أنّ "التفاهمات تعرضت للخرق وعادت المجموعات الخارجة عن القانون لشن اعتداءات ضد الشرطة والأمن".

ولفتت إلى أنّ "الاعتداءات كانت محاولة لإرباك المشهد الأمني ونسف ما تم التوصل إليه من تفاهمات محلية"، مشيرة إلى أنّ "الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض أحياء السويداء في ظل جهود تبذلها الحكومة مع الوجهاء والأعيان لاستعادة السيطرة الكاملة".