أسامة سعد: الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان

اعتبر النائب أسامة سعد، أنّ "الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان"، مشيرًا إلى "أننا نحتاج لأن نتصارح والحوار العام معطّل".
ولفت، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى "أننا لا نجادل ولا نساجل في قضيّة السلاح بيد الدولة"، مشددًا على أنّه "لا يمكن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي".
