جورج عطالله: يجب التعاطي مع ملف النزوح السوري على قاعدة سيادة الدولة ومقاربة هذا الملف على هذا المستوى

اعتبر النائب جورج عطالله من مجلس النواب، أن "الدولة فشلت في ترحيل السجناء الموجودين في السجون اللبنانية"، وقال: "يجب التعاطي مع ملف النزوح السوري على قاعدة سيادة الدولة، ومقاربة هذا الملف على هذا المستوى".
ولفت عطالله في تصريح له خلال جلسة مناقشة السياسات الحكومة في مجلس النواب، الى انه "عندما ناقشنا البيان الوزاري للحكومة، قلنا سنكون معارضة إيجابية، والهدف أننا لن نحمل الحكومة أكثر ما تحمّلت من وزر، لأن البيان قارب الملفات على عجل، وربما أكبر نقطة هي النزوح السوري التي نعطفها على نصف سطر ورد فيه، وهو أن الحكومة ستعمل على حل قضية النازحين، ولم نر في أداء ال5 أشهر أداء يخالف ما قلناه".
