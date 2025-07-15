بو عاصي: المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار في حصرالسلاح وترسيم الحدود

اشار عضو كتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى ان الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل "لأنّو ما في جرأة"، وشدد على ان المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار.
ولفت بو عاصي في تصريح له خلال جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، الى اننا نحتاج إلى قرار والسيادة ليست "à la carte"، ونحتاج إلى ترسيم حدود لبنان.
