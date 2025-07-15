ترامب أعلن فرض رسوم جمركية على إندونيسيا بنسبة 19%: زيلينسكي يجب ألا يستهدف موسكو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا سنفرض رسومًا جمركية على إندونيسيا بنسبة 19% وفقًا للاتفاق التجاري"، بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب ألا يستهدف موسكو"، موضحًا بشأن الحرب بين روسيا وأكرانيا أنّه لا يقف في صف أحد وأنّه يريد أن يتوقف القتال".
وأشار ترامب إلى "اننا سنرى ما سيحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وذلك بعد أن وجه له انتقادات بشأن استمرار الحرب في أوكرانيا.
