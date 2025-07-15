نتانياهو: لن نسمح بوضع في سوريا ينشأ فيه لبنان ثانٍ وملتزمون بحماية السكان الدروز

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح، إلى "أننا نعمل في ​سوريا​ منذ الصباح ولدينا التزام بالحفاظ على جنوب غرب سوريا منطقة منزوعة السلاح على حدودنا"، وذلك بعد التدخل الإسرائيلي بأحداث السويداء التي شهدت اشتباكات بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين للقوات السورية.

ولفت نتانياهو إلى "أننا لن نسمح بوضع في سوريا ينشأ فيه ​لبنان​ ثانٍ"، وقال "ملتزمون بحماية السكان الدروز".

وأضاف "آمل ألا نضطر إلى تنفيذ عمليات أخرى في سوريا والأمر يعتمد إلى حد كبير على أفعال دمشق".