"النشرة": قطع جزئي لطريق صوفر عاليه وانتشار استنكارًا للأحداث في السويداء والجيش ينتشر بالمنطقة

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن قطع جزئي لطريق ​صوفر​ ​عاليه​ وانتشار استنكارًا للأحداث في مدينة السويداء، وسط انتشار للجيش اللبناني في الطريق.

وبدأ الجيش السوري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دخول مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بحسب وزارة الدفاع السورية، عقب اشتباكات دامية في محيطها، أسفرت أكثر من مئة قتيل.

وبعد ذلك، شهدت مدينة السويداء تطورات ميدانية متسارعة، تمثلت بانسحاب الآليات الثقيلة التابعة للقوات الحكومية السورية من داخل المدينة، وتولي قوى الأمن العام مسؤولية الانتشار في الشوارع الرئيسية، وسط حالة من الهدوء الحذر.