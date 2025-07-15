الجيش الإسرائيلي ألقى 5 قذائف ضوئية في أجواء جنوب بلدة عيتا الشعب تزامنًا مع إطلاق رشقات رشاشة

أفادت قناة "المنار"، بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي ألقت 5 قذائف ضوئية في أجواء حرج الراهب في جنوب بلدة ​عيتا الشعب​، بالتزامن مع رشقات رشاشة أطلقتها باتجاه المنطقة. ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​لبنان​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

